Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu - Haberler
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Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu

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Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu

Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih RevizyonuDeğerli ÖzÜ Mensupları,ÖzÜ Erkek Basketbol Takımı için 08 Ekim Cuma 18: 00'da planlanmış olan ikinci seçme antremanı, 13 Ekim 18: 00'a ertelenmiştir.

Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu

Değerli ÖzÜ Mensupları,

ÖzÜ Erkek Basketbol Takımı için 08 Ekim Cuma 18: 00'da planlanmış olan ikinci seçme antremanı, 13 Ekim 18: 00'a ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için kaan. alpay@ozyegin. edu. tr adresine mail atabilirsiniz.

Konuyla ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

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