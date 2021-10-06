Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu
Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih RevizyonuDeğerli ÖzÜ Mensupları,ÖzÜ Erkek Basketbol Takımı için 08 Ekim Cuma 18: 00'da planlanmış olan ikinci seçme antremanı, 13 Ekim 18: 00'a ertelenmiştir.
Basketbol Deneme Antrenmanı Tarih Revizyonu
Değerli ÖzÜ Mensupları,
ÖzÜ Erkek Basketbol Takımı için 08 Ekim Cuma 18: 00'da planlanmış olan ikinci seçme antremanı, 13 Ekim 18: 00'a ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için kaan. alpay@ozyegin. edu. tr adresine mail atabilirsiniz.
Konuyla ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
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