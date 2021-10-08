ANKARA (İHA) - Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

ANKARA - Başkentte uyuşturucu madde sattıkları şüphesi ile gözaltına alınan iki kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri sakladıkları yerlere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda eroin maddesi ele geçirildi.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince iki yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şahısların Etlik, Şentepe ve Ovacık bölgelerinde satış yaptıkları belirlenmiş olup uyuşturucu maddeleri kiraladıkları evde sakladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.N.'nin üzerinden satışa hazır olarak paketlenmiş şekilde 450 gram eroin maddesi ele geçirilirken uyuşturucu madde sakladıkları eve yapılan operasyonda M.İ. gözaltına alındı, evde 10 kilo 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan S.N. ve M.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.