Başkentte yakalanan 36 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
Ankara'da jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında farklı ilçelerde operasyon düzenledi.
Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Beypazarı ilçelerindeki operasyonlarda, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerden 34'üne, "6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" gereğince toplam 161 bin 364 lira idari para cezası uygulandı.
Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, göçmenleri taşıyan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.