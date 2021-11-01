Başkentte uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 344 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da narkotik ekiplerince 25-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 6,5 kilogram esrar, 1,1 kilogram eroin, 1,4 kilogram metamfetamin ile 9 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 344 zanlıdan 49'u, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine konuldu.

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