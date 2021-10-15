Başkentte 'Rita'nın Ebru Dünyası' sergisi açıldı - Haberler
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Başkentte "Rita'nın Ebru Dünyası" sergisi açıldı

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Başkentte

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'in eşi Rita Bohlen'in Türkiye'de öğrendiği ebru sanatıyla yaptığı eserlerin sergisinin açılışı yapıldı.

ANKARA (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'in eşi Rita Bohlen'in Türkiye'de öğrendiği ebru sanatıyla yaptığı eserlerin sergisinin açılışı yapıldı.

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı Sergi Salonundaki açılışa Bohlen'in arkadaşları ve sanatseverler katıldı.

Bohlen'ın Şebnem Selçuk Ebru Atölyesi'nde üç yılı aşkın süre boyunca aldığı ebru eğitimi sonrası oluşturduğu eserleri sergiledi.

Sergideki çalışmalar, geleneksel ebrulardan ziyade Bohlen'in denemek istediği çalışmaların birleşiminden oluşuyor.

Bohlen, eserlerin satılık olmayacağını. sanatseverlerin beğendiği çalışmaların taktir edecekleri ücret karşılığında kendilerine verileceğini ve gelirin de bir hayır kurumuna bağışlanacağını söyledi.

Sergi "Rita'nın Ebru Dünyası" adıyla 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Başkentte Rita'nın Ebru Dünyası sergisi açıldı

Başkentte Rita'nın Ebru Dünyası sergisi açıldı

Başkentte Rita'nın Ebru Dünyası sergisi açıldı

Başkentte Rita'nın Ebru Dünyası sergisi açıldı

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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