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Başkentte park halindeki bir araç yandı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Başkentte park halindeki bir araç yandı

Başkentte park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Başkentte park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Anıttepe mahallesi Çatal sokakta park halindeki 34 PL 3500 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Aracın aküsünden çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren otomobil sahibini çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de vatandaşları aracın yanından uzaklaştırdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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