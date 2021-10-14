Başkentte öğrenciler seğmenlik geleneğini tanıttı

ANKARA (AA) - Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Alper Tunga Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, seğmenlik geleneğini tanıttıkları projeyle davetlilere bilgi verdi.

Okul öğretmenlerinden Seçil Kınacı, Ankara kültürünün eğlence sektörü ve sosyal medya ile yanlış tanıtıldığını dile getirerek, seğmenliği tanıtmak için bu projeyi yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte, Ankara Kulübü Derneği seğmenleri, davetlilere gösteri sundu.