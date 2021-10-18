Başkentte narkotik suçundan 1 haftada 37 kişi tutuklandı - Haberler
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Başkentte narkotik suçundan 1 haftada 37 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte narkotik suçundan 1 haftada 37 kişi tutuklandı

Başkentte narkotik suçlarını önlemeye yönelik 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte narkotik suçlarını önlemeye yönelik 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlara çok sayıda ve miktarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 11 - 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 600 gram esrar, 430 gram eroin ve 454 bin 68 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA

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Haber: Başkentte narkotik suçundan 1 haftada 37 kişi tutuklandı - Haberler
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