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Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir binanın kolonu çatlayınca bina mühürlenerek boşaltıldı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir binanın kolonu çatlayınca bina mühürlenerek boşaltıldı.

Olay, Sincan Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokak Mevlana Apartmanı da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Apartmanı'nın alt katında bulunan bir dükkanı kiralayan vatandaş, dükkan içderisinde tadilat yaparken eski malzemeleri alması için hurdacı çağırdı. Hurdacı eski malzemeleri sökerken binanın kolonlarını çatlattı. Olayı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, apartman boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek üzere yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

Hurdacının eski malzemeleri sökerken kolonlarını çatlattığı bina boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri
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