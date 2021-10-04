Başkentte geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında 369 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 369 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim arasında kent genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 369 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 40,4 kilogram esrar, 1,9 kilogram bonzai, 900 gram metamfetamin, 600 gram eroin, 500 adet ecstasy ile 4 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.