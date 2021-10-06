Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nde eski üst düzey sorumlu olan ve haklarında mahkemelerce aranma kaydı bulunan kişilerin bilgisini edinmesi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süreli takip çalışması sonucunda, daha önce FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Rize İl Ablalığı yaptığı tespit edilen, çeşitli kademelerde örgütte görev aldığı ve hala örgüt adına faaliyet gösterdiği istihbar edilen ayrıca hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan B.O, geçmiş tarihlerde FETÖ/PDY içerisinde Ankara Sincan Bölge İmamlığı ve Eyalet Talebe mesullüğü yaptığı tespit edilen ayrıca hakkında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunan Ş.K. ve hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı/hatsız telefonlar ve dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

 HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

 Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen İrem Derici İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 00:15:23. #1.17#