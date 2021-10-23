Başkentte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Başkentte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Başkentte bir araç park halindeki kamyona ok gibi saplandı.

ANKARA (İHA) - Başkentte bir araç park halindeki kamyona ok gibi saplandı. Araç içindeki şoför hayatını kaybetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde 38 AEK 935 plakalı aracın sürücüsü şerit değiştirdiği esnada park halinde duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevre esnafın acil çağrı merkezine haber vermesinin ardından polis, ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sıkışmış araç içinden henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeni itfaiye erler tarafıdan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Başkentte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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