Başkentte evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

SİNCAN, ANKARA (AA) - Başkentte 3 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ve Keçiören'deki evlere girilerek yüklü miktarda ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kayseri'de 19 Ekim'de yol kontrolü yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu aracı durdurdu. Polisler, hareketlerinden şüphelendikleri kişilerin aracında yaptıkları aramada çok sayıda altın küpe, kolye, gerdanlık, bilezik ile yüklü miktarda döviz ele geçirdi.

Araçta bulunan A.T, S.Ç, N.G, S.T, İ.P, M.T. ve N.Y.A. gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi. Şüphelilerden S.T'nin hırsızlıktan 61, N.G'nin 26, M.T'nin 24, A.T. ve S.C'nin 18 ise suç kaydının olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.