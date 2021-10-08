Başkentte doğal gaz borusunu kesen şüpheliler yangına yol açtı - Haberler
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Başkentte doğal gaz borusunu kesen şüpheliler yangına yol açtı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Başkentte doğal gaz borusunu kesen şüpheliler yangına yol açtı

Ankara'da, kaynak makinesiyle içinde akış bulunan doğal gaz borusunu kesen şüphelilerin çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'da, kaynak makinesiyle içinde akış bulunan doğal gaz borusunu kesen şüphelilerin çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mamak ilçesi Anayurt Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki boş arazide açıkta bulunan doğal gaz borusu, henüz kimliği belirlenemeyen zanlılar tarafından kaynak makinesiyle kesildi.

İşlem sırasında borudaki doğal gazın alev alarak yangın çıkması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Doğalgaz firması ekipleri bölgeye sevk edildi.

Firma görevlilerinin ana vanadan gaz akışını durdurmasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zanlıların boruları satmak için kesmeye çalıştıkları, doğal gaz alev alınca kaçtıkları şüphesi üzerinde duruluyor.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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