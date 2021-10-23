Başkentte davetsiz misafir mobilya dükkanına daldı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkentte bir kişi aracıyla geri geri gelirken mobilya dükkanının arkasından girip önünden çıktı. Güvenlik kamerasında yansıyan olayda sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler mevkiinde bir mobilya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BHP 328 plakalı otomobil, yanındaki araçlara çarparak Siteler'de bulunan mobilya dükkanının arka camından girip önünden çıktı. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Olay mahalinde bulunan vatandaşlardan Hasan Çiğdem, kazayı anlattı:

"Megane araç kamyonetin yanında Samsun Yolu istikametinde park halindeydi. Sonradan şoför geri vitesine takıyor, şu kamyonetin arkasındaki iki aracın arasından geçiyor onlara da arıza veriyor. Geri geri bu camın içerisinden giriyor. İçerideki bir takım mobilyalara zarar vererek camları kırarak buraya kadar gitmiş yani. Hepsinin bitmesi 5 saniyelik iş. Olay bu kadar".

Bir diğer olay mahalinde bulunan bir vatandaş ise şu cümleleri söyledi:

"Kamyonetin olduğu yerde yaşlı bir amcamız arabaya binmiş. Geri vitese takmış ama kontrolü kaybetmiş bildiğim kadarıyla. Bizim bir araca vurmuş. Diğer araca vurduktan sonra dükkanın öbür tarafından giriyor bütün koltukları mobilyalara kırarak bu tarafa gelip anca durabilmiş".

Olayda işyerinde bulunan birçok mobilya zarar gördü. - ANKARA