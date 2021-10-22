Başkentte aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında aranan, kapatılan askeri okul öğrencisini yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.