Başkentte aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı - Haberler
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Başkentte aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Başkentte aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı

Ankara'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı Samsun'da gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında aranan, kapatılan askeri okul öğrencisini yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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