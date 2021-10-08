Başkentte, Afyonkarahisar'da düzenlenecek

UNESCO tarafından Türkiye'nin üçüncü "gastronomi şehri" ilan edilen Afyonkarahisar'da 14-17 Ekim'de düzenlenecek "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, katılımcılara başta "Kral Midas'ın Son Yemeği" olmak üzere Afyonkarahisar'a özgü çeşitli lezzetler sunuldu.

Toplantında konuşan Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, katılımcıları Afyonkarahisar'da düzenlenecek festivale davet etti.

Festivalin Kurumsal İletişim Yönetmeni Akif Alataş ise Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış en büyük turizm ve lezzet festivalini yapmaya aday olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan da tanıtım toplantısında servis edilen yemekler hakkında bilgi verdi.

Yemek yarışmaları düzenlenecek

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezinde 14-17 Ekim'de düzenlenecek etkinliğe, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığı ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve uygulamalı anlatımı, turizm ve gastronomi üzerine bilimsel panel ve söyleşiler, yemek yarışmaları, coğrafi işaretli ürünler üzerine workshop ve sunumların yapılacağı etkinlikte, kadın kültür evlerinin çalışmaları da sergilenecek.

Etkinliğe, turizm ve gastronomi alanında başarılar elde etmiş akademisyen ve uzmanların yanı sıra turistik tesis yatırımcıları ile işletme sahiplerinin katılması bekleniyor.