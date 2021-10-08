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Başkentte Açık Hava Çocuk Festivali düzenlenecek

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Başkentte Açık Hava Çocuk Festivali düzenlenecek

Ankara'da çocuklara yönelik ilk açık hava festivali 9-10 Ekim'de düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Ankara'da çocuklara yönelik ilk açık hava festivali 9-10 Ekim'de düzenlenecek.

PanoraPark Açık Hava Sahnesi'nde yarın başlayacak festivalin ilk gününde Kukuli'nin sahne gösterisi "Kukuli Müzikali", müzik eğitimcisi Onur Erol'un "Onur Erol ile Karamela Sepeti Konseri yer alacak.

İkinci gün ise çizgi kahraman Niloya'nın yeni sahne gösterisi "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali", Harika Kanatlar çizgi filminin yeni müzikal gösterisi "Harika Kanatlar Müzikali" ve Ezo Sunal'ın interaktif konseri "Ezo Sunal ile Lalala Konseri" sergilenecek.

Tüm etkinlikler Kovid-19 salgın önlemleri alınarak yapılacak.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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