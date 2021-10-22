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Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi Ankara'da 4 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - - Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da 4 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken operasyonda; 63.5 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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