Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Başkentray, Marmaray ve İzban seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet