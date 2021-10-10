Başkentin özel tiyatroları sezon açılışını şenlikle kutladı

ANKARA (AA) - Ankara'daki özel tiyatrolar sanat sezonu açılışlarını, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyinin organizasyonuyla kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Gazi Park'ta düzenlenen sezon açılış şenliğinde Ankara'daki özel tiyatrolar oyunlarını tanıtma fırsatı buldu.

Sezon açılış şenliğinde jonglör, uzun adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyelerde sanatçılar ve sanatseverler buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Park'ta açılışa katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yavaş, "Maalesef Cumhuriyet'in geliştiği kadar, ülkemizin geliştiği kadar sanatta çok geliştiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkenti sanatın da başkenti yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sakarya Zaferi'ne ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşıyoruz. 100. yılı hep birlikte coşkuyla kutlayıp ikinci yüzyıla hep birlikte adım atacağız. Salgın nedeniyle tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak kaldı. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik, onlar da alkışları özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara'nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların 'perde' demesiyle, onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata doyacağız. Onun için hepinize hoş geldiniz diyorum ve 'perde' diyorum."