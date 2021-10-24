Başkentin kültür adası "CSO Ada" uluslararası kültür ağının da önemli parçası olacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) geçen yıl müzikseverleri ağırlamaya başladığı "CSO Ada Ankara" yerleşkesi, başkentin kültür adası haline gelirken, dünyaca ünlü sanatçılar tarafından da tercih ediliyor.

Eylül ayındaki resmi sezon açılışının ardından orkestranın rutin konserleri devam ederken, Kudsi Erguner, Serhan Bali, Avishai Cohen, Gülsin Onay gibi sanatçılar da yerleşkede başkentlilerle buluştu.

Yerleşke önümüzdeki hafta sonu da Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak Londra Filarmoni Orkestrası ile caz sanatçısı Chris Botti'yi ağırlayacak.

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada "CSO Ada Ankara" adı verilen yerleşkede yer alan yeni konser salonunun yaz ayından bu yana birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ise geçen ay resmi sezon açılışını yaptığını hatırlatan Deliorman, orkestranın hazirana kadar periyodik konserlerine yeni evinde devam edeceğini söyledi.

Deliorman, 2023 kişilik CSO Ana Salon, 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ve 650 kişilik eski orkestra binasının (tarihi CSO) yer aldığı "CSO Ada Ankara" yerleşkesinin, başkentlilere farklı müzik türlerini, yerli, yabancı birçok topluluğu dinleme fırsatı sunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çok geniş bir alana yayılan yerleşke; açık hava alanları, CSO müzesi, fuaye alanları, kafeterya ve restoranlarıyla CSO Ada Ankara olarak kültür hayatımızın merkez noktası haline geldi. Başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserleri olmak üzere cazdan etnik müziğe, geleneksel topluluk ve korolarımızın konserlerine uzanan birçok uluslararası solisti, topluluğu, orkestrayı bu benzersiz sanat adası içinde dinleyebiliyoruz."

Deliorman, bu kapsamda dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası'nın 30 Ekim Cumartesi, caz müziğinin yıldız ismi Chris Botti'nin ise 31 Ekim Pazar kendi grubuyla CSO sahnesinde yer alacağını bildirdi.

"Türkiye'nin tek senfonik konser salonu"

Müzikseverlerin hizmetine sunulan yeni CSO konser salonlarının 25 yılı aşkın sürenin ardından tamamlandığına işaret eden Deliorman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın sayılı konser salonlarından birine sahip olmamız, kuşkusuz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın CSO'ya verdiği önemin ve CSO'ya inancının bir parçası. Burası bir dönem herkesin ümidini kestiği unutulmuş alan haline dönüşmüştü. Bakanlığımız bir mucizeyi çok kısa bir sürede gerçekleştirerek dünya standartlarında bir kültür sanat kompleksini yeniden canlandırdılar. Bu gerçekten üstün bir gayret ve adanmışlık gerektiren bir süreç. Aynı şekilde geçen sene CSO'ya yeni sanatçıların kadrolarıyla kazandırılmış olması bizler için çok önemli ve değerli."

Deliorman, CSO Konser Salonu'nun Türkiye'nin tek senfonik konser salonu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda çok amaçlı hizmet veren tüm diğer konser salonlarından ayrılıyor. Dünyanın kültür sanat metropolleri; orkestraları ve konser salonlarıyla tanınırlar. Berlin, Sidney, New York, Los Angeles, Hamburg gibi sayısız örneğinde gördüğümüz gibi şehirler orkestraları ve ikonik konser salonlarıyla bütünleşirler, gelişirler, nefes alırlar ve tanınırlar. Kültür sanat üretiminin en zirve noktalarını temsil eden senfoni orkestraları ise bu metropollerin kültür belleğinin en önemli parçası, aynı zamanda tanıtım vitrininin en güçlü objesidir. Bu pencereden baktığımızda CSO Konser Salonu sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye rol model olacak bir yapı halinde uluslararası kültür sanat ağının güçlü bir parçası haline gelecek."