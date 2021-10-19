ANKARA (İHA) - - Başkent turizminin kalbi Ankara Kalesi ışıl ışıl

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in turizm merkezlerinden biri olan Ankara Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarını hızlandırdı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi'nin bulunduğu Koyunpazarı Yokuşu, Karakaş ve Pirinç Sokak'ı rengarenk armatür lambalarla donattı. Geri dönüşümle yeniden kullanıma sunulan armatür lambalar sayesinde 100 bin TL tasarruf elde edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında ihtiyaç duyulan sokak, cadde ve bulvarlarda aydınlatma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent'in turizm merkezlerinden ve tarihi mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi'nde de aydınlatma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Koyunpazarı Yokuşu'nu da programına aldı. Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekipler, esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Koyunpazarı Yokuşu'nu rengarenk dekoratif aydınlatma armatürleriyle donattı.

Geri dönüşümle 100 bin TL'lik tasarruf

Daha önce MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne ait Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yenileyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, buradan çıkartılan ve kullanılmayan eski armatür lambaları onararak, bakımdan geçirdi.

Geri dönüşümlü malzemelerin yeniden değerlendirilmesi sayesinde 100 bin TL tasarruf sağlanırken, Koyunpazarı, Karakaş ve Pirinç Sokak'ta aydınlatma çalışmaları kapsamında 30 adet dekoratif armatür lamba kullanıldı.

Bölgenin tarihi dokusunu bozmadan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sokaklar kırmızı, beyaz, sarı, mavi ve turuncu dekoratif lambalarla rengarenk bir görünüme sahip oldu.

Esnafın fikri alındı

Büyükşehir Belediyesi 'ortak akıl' ilkesiyle takılacak lambaların renginden nereye asılacağına kadar kale esnafının da fikrini sordu.

Koyunpazarı esnafı ise Büyükşehir Belediyesinin hem güvenlik hem de turizm açısından başlattığı aydınlatma çalışmalarından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Eşref Akyüz: "Akşam olunca kimse bu sokağa giremiyordu, zifiri karanlık oluyordu burası. Biz esnaflar bile duramıyorduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla bütün sokaklarımız ışıl ışıl oldu. Çok memnun olduk. İnşallah bundan sonra hava kararınca da dükkanlarımızda kalıp gönül rahatlığıyla çalışabileceğiz. Çalışmalar esnasında Büyükşehir ekipleri sık sık gelip bizim fikrimizi aldı. O yüzden o arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Zaten belediyecilik budur. Esnafla, halkala iç içe olmaktır."

-Şükrü Atak: "Bu aydınlatmalar için kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Olur verenden, yapandan, şefinden, çalışan işçisine kadar öbür dünyaları da inşallah böyle aydınlık olur. Burada korkudan insan geçemezdi. Zifiri karanlıkta biz bile esnaf olarak korkuyorduk. Şimdi sallana sallana gel o kadar rahat."

-Kadriye Büşra Demirel Büyükdoğan: "Lambalarımız takılmadan önce sokağımız inanılmaz karanlıktı. Burada 3 aylık işletmeciyim. Ankara Kalesi denince akşam 17.00'dan sonra girilmez intibası vardı. Bu lambalar takıldıktan sonra esnaf olarak kendi sokağımızda akşam 20.00-21.00'a kadar oturduk çok keyif aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.