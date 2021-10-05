Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.P. yönetimindeki 06 LJP 11 plakalı araç, Temelli istikametinden Malıköy yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 40 KL 098 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası Sincan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Malıköy yolunda trafiği kontrollü olarak verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

 Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Ezgi Mola Hazal Kaya Seren Serengil
Spor Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:05:13. #1.17#