Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti - Haberler
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Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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