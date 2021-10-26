Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA