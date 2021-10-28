Başkent'te sanayi sitesinde yangın

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde sanayi sitesinde bir hurdacıda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 213. Cadde'de bulunan sanayi sitesinde hurda üzerine çalışan bir iş yerinde yangın çıktı. Hurdaları sıkıştıran makineden kaynaklandığı iddia eden yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

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