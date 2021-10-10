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Başkent'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Sincan'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara Sincan'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi Pınar Sokak'ta bir binanın giriş katındaki 1 nolu dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangı bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sincan itfaiyesi sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında evin içinde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın
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