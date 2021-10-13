Başkent'te kaçakçılıktan bir haftada 27 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Başkent'te kaçakçılıktan bir haftada 27 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te kaçakçılıktan bir haftada 27 kişi gözaltına alındı

Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Başkent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçaklığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 145 bin 620

adedi dolu olmak üzere 5 milyon 875 bin 820 makaron, 47 bin 520 adet cinsel içerikli ürün, 17 bin 173 litre karışımlı akaryakıt,

8 bin 637 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 182 litre sahte alkollü içki, 2 bin 32 adet cep telefonu, 781 paket kaçak sigara, 518 adet puro, 157 kilogram tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. - ANKARA

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