Başkent'te kaçakçılara büyük darbe

ANKARA (İHA) - Ankara polisinin sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 1 milyon 55 bin adet boş makaron, 128 bin 700 adet dolu makaron, 98 bin 208 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 100 adet kaçak sigara, bin 256 adet elektronik-muhtelif eşya, bin 95 adet tıbbi ilaç, 450 kilogram tütün, 102 adet bandrol, 9 adet tarihi eser-sikke, 3 adet cep telefonu, 1 adet kompresör, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

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