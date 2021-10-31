Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent'te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Başkent'te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin Kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya Hatay Sokak'ta meydana geldi. Aralarında olay öncesinde husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki motokurye olay yerinden ayrıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner/İHA)

Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

 KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title