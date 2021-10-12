Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı Başkent'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı

ANKARA - Başkent'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 2'si askeri, 7'si ise sivil yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş şüphelilere yönelik operasyon neticesinde 9 şüpheliden 7'sinin yakalandığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 2'si sözde askeri sorumlu, 7'si de sivil yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş toplamda 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı

Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mahmut Özer Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Edis Tarkan Gökhan Çıra Seren Serengil
Spor Stefan Kuntz Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Nihal Yalçın Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkent'te FETÖ'nün sorumlu kademesine operasyon: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:17:30. #1.17#