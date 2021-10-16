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Başkent'te Estergon Kalesi, meme kanseri farkındalığını artırmak için pembeye büründü

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Başkent'te Estergon Kalesi, meme kanseri farkındalığını artırmak için pembeye büründü

Keçiören'deki Estergon Kalesi, meme kanserinde farkındalığın artırılması amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.

Keçiören'deki Estergon Kalesi, meme kanserinde farkındalığın artırılması amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütünce meme kanserine ilişkin farkındalığın vurgulanması amacıyla ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmesi kapsamında Estergon Kalesi olarak bilinen Keçiören'deki Estergon Türk Kültür Merkezine pembe ışık yansıtıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından, pembe ışıkla aydınlatılan kalenin fotoğraflarını paylaştı. Altınok, paylaşımında "Işığı sönmeyen yıldız Estergon Kalemizden şehre mesaj var: Meme kanserinde farkındalığı artıralım, erken teşhis ve sık kontrollerle tedaviyi güçlü kılalım." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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