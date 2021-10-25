Başkent'te DEAŞ operasyonu

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Deaş silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmaları neticesinde, örgütün ülkemizdeki eylemlerini planlayan 'sözde' dış ilişkiler ofisine bağlı faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettikleri tespit edilen 6 şüpheliye (2'si yabancı uyruklu) yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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