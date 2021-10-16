Başkent'te bal yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

En tatlı yarışmadan ilginç görüntüler

Bal yeme yarışmasının galibi 1 kg bal yiyen Sivaslı Talip Mustafa Demir oldu

ANKARA - Başkent'te düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Arıcılık mesleğinde kullanılan malzemelerin ve üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldığı fuara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. Fuarda düzenlenen bal yeme yarışması ise eğlenceleri anların yaşanmasına neden oldu.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi, bu yıl 8'incisi düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'na sahne oldu. Fuarda, yurdun dört bir yanından gelen arıcılar meslekte kullandıkları ürünleri ve bu ürünler sayesinde ürettiklerini sergileyerek tanıttı. Fuarda ayrıca bu yıl ilki gerçekleştirilen "Bal Yeme Yarışması" yapıldı. 7 balseverin katıldığı yarışmada 1 kiloluk balı ilk bitiren Talip Mustafa Demir yarışmanın kazananı oldu.

"Rakibim çok güçlüydü"

Birinciliğin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Talip Mustafa Demir, "Sivas'tan katılıyorum. Kendim de arıcıyım. Kazanacağımı hiç zannetmiyordum. Rakibim çok güçlüydü. Ben de kendimi ilk defa denedim ve kazandım. Isırdım ve çok çiğnemeden yutmaya çalıştım. Şu anda midem yanıyor. Başka hiçbir şey yok. Yerimde duramıyorum enerjim yüksek" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir yarışma oldu"

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Derneğimizin sahip olduğu 8'inci Türkiye Arıcılık Fuarı'nda bu sene bir bal yarışma düzenleyip, farkındalık oluşturmak istedik. 7 tane arkadaşımız katıldı. Çok güzel bir yarışma oldu. Sivaslı Yiğidomuz birinci oldu. Yarışma katılan ve fuarımızı ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.