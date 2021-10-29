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Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı.

Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında vatandaşlara reflektör yelek, sırt çantası, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli Oyunlar hediye edildi.

Ayrıca vatandaşlara çeşitli yiyecek ikramında bulunuldu.

Vatandaşlar Başkent Millet Bahçesini beğendi

Millet Bahçesine gelen vatandaşlardan Arzu Karabulut, güzel havayı ve tatili değerlendirmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini söyledi.

Firdevs Ecik ise hiçbir etkinliği kaçırmamak için sabah erken saatlerde millet bahçesine geldiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Bedrettin Güröz de millet bahçesini çok beğendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Güröz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen oyunlara katıldığını ve çuval yarışında birinci olduğunu ifade etti.

Açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılan Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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