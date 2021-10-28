Başkent Millet Bahçesi Açıldı

ANKARA (Habermetre) - Başkent Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara'da bugün açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nin 700 bin metrekare olduğunu belirterek, "Yüzde 94'ü yeşil ve açık alan olarak tanzim edilmiş, 83 ayrı türden oluşan 10 bin 133 nitelikli ağaç ve bitki türleri ile zenginleştirilmiştir" dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AKM Millet Bahçesi açılış törenine katıldı. Bulut burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Millet Bahçesi'nin 700 bin metrekare olduğu bilgisini vererek, "Yüzde 94'ü yeşil ve açık alan olarak tanzim edilmiş, 83 ayrı türden oluşan 10 bin 133 nitelikli ağaç ve bitki türleri ile zenginleştirilmiştir" dedi. Millet Bahçesi'nin içerisinde olan alanlara dair bilgiler paylaşan Bulut, "Millet bahçemizin içerisinde devlet törenlerinin yapılacağı büyük bir alan, içeriğiyle zengin bir millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, su gösteri havuzları, sanat atölyeleri, konferans salonu, spor sahaları, biyolojik gölet, buz pisti, açık hava sineması ve tramvay hattı gibi tesisler ile insanlarımızın kaynaşma imkanı bulacağı, bölge kültürlerinin tanıtılacağı, yıllar önce iptidai şartlarda Trabzon günleri ile başlayan, birçok ile yayılan, inşallah 81 ile yayılacak Diyarbakır'dan Edirne'ye kardeşliğimizin, birliğimizin siz Ankaralı hemşerilerimizle kucaklaştığı tanıtım günlerinin yapılacağı, yöresel ürünlerin sergileneceği pazar yerleri inşa ettik" diye konuştu. Bulut, inşa ettikleri her millet bahçesinin bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katmasının yanı sıra aynı zamanda bir cazibe alanı haline geldiğini ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet