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Başkent'in yeni 51 otobüsü yollarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkent'in yeni 51 otobüsü yollarda

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dar yollarda ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere 8.3 metrelik 51 adet dizel otobüsü araç filosuna ekledi.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dar yollarda ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere 8.3 metrelik 51 adet dizel otobüsü araç filosuna ekledi.

Başkentlilere daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yeni otobüs alımlarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu 2013 yılından sonra ilk kez genişletiyor. Ankara'da artan nüfus ve ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler nedeniyle 355 yeni otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsü filosuna katmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 51 adet 8.3 metrelik ve 58 yolcu kapasiteli dizel otobüsü teslim aldı. Kasım ayında ise Mercedes marka 33 adet körüklü ve 21 adet solo doğalgazlı ile Otokar marka 28 adet körüklü dizel olmak üzere 82 araç filoya dahil edilecek.

2021 model otobüslerin metro ring hatları ile dar sokak ve caddelerin bulunduğu bölgelerde hizmet vereceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerin teslim alma töreninde, "Bu otobüsler özellikli otobüsler. Daha önceden şehir içindeki bazı yollarda büyük otobüslerle hizmet vermenin güçlükleri vardı. Şimdi bu otobüslerimizle hem ring seferi yaparken hem de yolcu taşınırken daha rahat çalışılacak. Ayrıca alçak zemin olması ve engelli rampasının bulunması da ayrıca bir konfor Ankaralı açısından. Bugün 51 adet otobüsümüzü teslim aldık. Hava kirliliği açısından en az kirleten otobüsler. Bundan sonra elektrikli otobüsleri de göreceğiz Ankara'da. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Başkent'in yeni 51 otobüsü yollarda

Başkent'in yeni 51 otobüsü yollarda

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