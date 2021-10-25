ANKARA (İHA) - Başkent'in renkleri Ankara Kalesi'nde sanatla buluştu

ANKARA - Başkentlileri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Ankara Kent Konseyi, Ankara Kalesi esnafına destek olmak ve sanatı sokağa taşıyarak sanatçılarla Başkentlileri buluşturmak amacıyla "Kale'de Sanat Günleri" adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, Ankara'yı sanatın da başkenti yapma hedefi doğrultusunda Başkentlileri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun da katkılarıyla 22-23- 24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen 'Kale'de Sanat Günleri'ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Sevgi çiçekleri ekildi, Beş Beyaz tanıtıldı

Başkentlilerin üç gün boyunca sanata doyduğu etkinliğe; belediye başkanları ve çok sayıda belediye bürokratı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Ankara Kalesi esnafına destek olmak, sanatçıları vatandaşlarla buluşturmak ve kent turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkent'in kültürel değerleri ve sembolleri de tanıtıldı. Ankara'nın 'Beş Beyazı'nın görücüye çıktığı, endemik bitki türleri arasında yer alan 'Sevgi Çiçeği'nin ekildiği etkinlikte Ankara Kalesi; tahtabacak pandomiden mehteran gösterisine, konserlerden sokak sanatçılarının atölye çalışmalarına kadar renkli görüntülere sahne oldu.

Kurulan stant ile Başkent'in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini (5 Beyaz) Başkentlilere tanıtarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kale'de Sanat Günleri için Ankara'nın 5 beyazını Ankara Kalesi'ne getirdik. Ankaralılar Ankara'nın 5 beyazını sanki yeniden tanıyorlar ve hepsine ayrı ayrı ilgi gösteriyorlar. Bizim de amacımız zaten buydu ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi bu değerlerine sahip çıkacağız.