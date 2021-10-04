BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU: ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMENLERİNİ BEKLETEN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE DE OKULLARINI, ÖĞRENCİLERİNİ ÖZLETEN UYGULAMALARA BİR... - Haberler
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BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU: ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMENLERİNİ BEKLETEN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE DE OKULLARINI, ÖĞRENCİLERİNİ ÖZLETEN UYGULAMALARA BİR...

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BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU: ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMENLERİNİ BEKLETEN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE DE OKULLARINI, ÖĞRENCİLERİNİ ÖZLETEN UYGULAMALARA BİR...

Bu Dünya Öğretmenler Günü'nde öğrencilere öğretmenlerini bekleten, atanamayan öğretmenlere de okullarını, öğrencilerini özleten uygulamalara bir an önce son verilmesini diliyor, öğrenci ve öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Bu Dünya Öğretmenler Günü'nde öğrencilere öğretmenlerini bekleten, atanamayan öğretmenlere de okullarını, öğrencilerini özleten uygulamalara bir an önce son verilmesini diliyor, öğrenci ve öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. "

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Haber: BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU: ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMENLERİNİ BEKLETEN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE DE OKULLARINI, ÖĞRENCİLERİNİ ÖZLETEN UYGULAMALARA BİR... - Haberler
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