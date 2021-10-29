BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILDI

Başkanımız Ekicioğlu: Egemenliğin asıl sahibi olan halkımızın, fikirlerini özgürce ifade ettiği, laiklik ilkesinin ışığında, hukukun üstünlüğü ile adaletin teminat altına alındığı; din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin, demokratik ilkeler doğrultusunda herkesin ortak iradesiyle oluşturduğu, eşit ve özgür yaşamın teminatı Cumhuriyetimizden ve onun kazanımlarından asla ödün vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı nedeniyle 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09: 30'da Vali İbrahim Akın'ın tebrikleri kabulü programına katılan Başkanımız Ekicioğlu, saat 10: 00'da da Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki kutlama programına Milletvekilimiz Dr. Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Ecz. Şeref Baran Genç'le birlikte katıldı. Saat 13: 30'da CHP İl Başkanlığı tarafından yine CacabeyMeydanı Atatürk Anıtı önündeki kutlama programına da katılan Başkanımız Ekicioğlu CHP İl Başkanı Ecz. Şeref Baran Genç'in kutlama konuşmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Başkanımız Ekicioğlu, konuşmasında şunları ifade etti: "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu halkının çetin ve zor şartlar altında büyük bir kararlılık ve azimle verdiği kurtuluş mücadelesinin ardından eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetin ilanının 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 98 yıldan bu yana Cumhuriyetin bizlere sunduğu kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirasımız olacaktır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, yöneteni ve yönetileniyle herkesin sorumluluklarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerine getirmesiyle başarılabilecek bir hedeftir. Bu anlamda, hepimiz büyük bir kararlılıkla ülkemiz ve Cumhuriyetimiz adına sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet'in coşkusunu yaşatmak ve Cumhuriyet bilincini gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle dönemin türlü imkansızlıklarına rağmen inançla, inatla verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet ve onun değerleri bizleri özgürlük, adalet ve demokrasi ile bütünleştiren bir köprü; çağdaş dünyaya açılan büyük bir kapı olmuştur. Egemenliğin asıl sahibi olan halkımızın, fikirlerini özgürce ifade ettiği, laiklik ilkesinin ışığında, hukukun üstünlüğü ile adaletin teminat altına alındığı; din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin, demokratik ilkeler doğrultusunda herkesin ortak iradesiyle oluşturduğu, eşit ve özgür yaşamın teminatı Cumhuriyetimizden ve onun kazanımlarından asla ödün vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük ve dünyaya örnek bir mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu eşsiz mirası bırakan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. "Başkanımız Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından Kırşehir milletvekilimiz Dr. Metin İlhan söz alarak Cumhuriyet Bayramının 98. Yılını kutladı. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Çocukları tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen gazete dağıtımı sembolik olarak gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Kırşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı marşlar eşliğinde İş Bankası önündeki Atatürk Büstü önüne gelindi.

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