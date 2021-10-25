BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN PAZAR GÜNÜ ÇANAKÇA VE İHSANİYE ÇIKARMASI

Çatalca'mıza kazandırdığı projeleri yerinde denetlemesi ve makamından çok sahadan yönetim tarzı ile hem ilçemiz hem de diğer diğer bölge halkının takdirini ve alkışını almaya devam eden Başkanımız Mesut ÜNER, Çanakça ve İhsaniye mahallelerimizde Pazar mesaisi gerçekleştirdi.

Mesleği mimar olmasıyla birlikte yıllarca Çatalca'mızda futbol oynayan ve spor camiasının sorunlarına hakim olmasıyla da spor camiası tarafından da çok sevilen Başkanımız Mesut ÜNER, Çanakça ve İhsaniye mahallelerimizdeki statlarda yerinde denetimlerde bulunarak sorunların çözümü için kolları sıvadı.

Çanakça ve İhsaniye statları yerinde denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çanakça ve İhsaniye mahallelerimizde sporculara ve sporseverlere daha konforlu hizmet verilebilmesi için stadyumlardaki eksiklikleri yerinde denetledik. Çatalca'mız için hafta içi-hafta sonu fark etmez. Makamdan değil sahadan çalışmalarımıza aralıksız gece-gündüz demeden devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Habermetre - Son Dakika Haberleri