BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ÇİÇEK GİBİ BİR GÜN

Çatalca, ilçemize kazandırılan projelerle adeta altın çağını yaşarken, ilçemize kazandırılan projeler kadar Başkanımız Mesut ÜNER'in ilçe halkımızla kurduğu gönül köprüleri sadece Çatalca'mızda değil tüm bölgemizde konuşulmaya ve alkışlanmaya devam ediyor.

Başkanımız Mesut ÜNER projelerin merkezine özellikle yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla gönüllerde taht kuruyor. İlçemize kazandırdığı projelerin şantiyelerinde yerinde denetimlerine durmaksızın devam eden Başkanımız Mesut ÜNER, proje şantiye denetimlerine kısa bir ara vererek çok sevdiği ve sevildiği çocuklarla çiçek gibi bir gün yaşadı.

Başkanımız Mesut ÜNER'in ilk ziyaret durağı Çatalca'mızda göreve gelir gelmez özel birey çocuklar ve ailelerine kazandırdığı Çatalca Belediyesi Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz oldu. Ziyaret sırasında özel birey çocukların huzurlu ve mutlu vakit geçirdiğine şahit olan Başkanımız Mesut ÜNER oldukça duygusal anlar yaşadı. Ziyaret programının sonunda özel birey çocuklar ve Başkanımız Mesut ÜNER özel eğitim merkezinin etrafında mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Çatalca Belediyesi Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz ziyareti sonrası Başkanımız Mesut ÜNER'in ikinci ziyaret durağı Çatalca Belediyesi Bayram Kıran Çocuk Bakım Evimiz oldu. Çocuk bakım evinde de çocukların sevinci ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Program sonunda çocuklar ve Başkanımız Mesut ÜNER çocuk bakım evinin etrafında mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirerek çocuklara çevre farkındalığının gelişmesi için etkinlik gerçekleştirildi.

Çocuklarla gerçekleşen neşeli ve eğlenceli gerçekleşen programların ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çatalca'mızda Yarınlarımızın Teminatı Çocuklarımızı ve Doğayı Çok Seviyoruz. Bugün ilçemizdeki özel birey evlatlarımız ve ailelerine kazandırdığımız Çatalca Belediyemiz Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile Bayram Kıran Çocuk Bakım Evimizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz sonrası kıymetli evlatlarımızla birlikte mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. Evlatlarımızın doğa sevgisi için farkındalık oluşturduk. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ile özel birey evlatlarımızın yüzlerindeki sevince ve umuda şahit olmanın tadı anlatılmaz yaşanır. Sizleri çok ama çok seviyoruz çocuklar. Çatalca'mızda hayatınız boyunca asla yalnız yürümeyeceksiniz. " dedi.

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