BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZDA HALKIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE GÜÇ TANIMADIK

Çatalca'mıza mega projeleri kazandırırken makamdan çok sahadan yönetim anlayışını benimseyen ve makamından çok mesaisini proje şantiyelerinin tüm detaylarıyla ilgilenmek üzere şantiyelerde tamamlayan Başkanımız Mesut ÜNER, bu sefer tam gün mesaisini makamında tamamladı. Başkanımız Mesut ÜNER tam gün mesaisini de birebir görüşmelerle ilçe halkımızla tamamladı.

Başkanımız Mesut ÜNER'in bizzat organize ettiği halk günü toplantısı hazırlıkları günler öncesinden başladı. Başkanımız Mesut ÜNER, halk günü organizasyonundan 5 gün önce birebir görüşmeler yapılmak üzere, sosyal medya hesaplarından davet paylaşımını gerçekleştirdi.

Başkanımız Mesut ÜNER'in makamında gerçekleşen halk günü toplantı programına katılım oldukça yoğundu. Halk günü programına katılan Çatalca halkımız Başkanımız Mesut ÜNER'in gerçekleştirdiği halk günü organizasyonundan ve görüşmelerin toplu değil de birebir yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.

Yoğun geçen ve birebir yapılan halk günü toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çatalca'mıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük hizmetlerini kazandırırken mesaimizi makamımızdan çok sahadan tamamladık. Bugünlere geldiğimizde önemli projelerimizi halkımıza kazandırmaya başlamanın haklı gururunu sizlerle yaşadık. Bugün tam günümüzü makamımızda tamamladık. Makamda geçen tam günümüzü de halkımızla paylaştık. Günler öncesinden halkımızı halk gününe davet ettik ve tek tek birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Görev süremiz boyunca Çatalca'mızı halkımızla birlikte yönetmeye ve halkımızın sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. " dedi

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