Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız İstanbul'un Spor Merkezi Olacak - Haberler
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Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız İstanbul'un Spor Merkezi Olacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız İstanbul'un Spor Merkezi Olacak

Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza hizmet yolunda çalışmalarına yerinde ziyaretlerle aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL (Habermetre) - Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza hizmet yolunda çalışmalarına yerinde ziyaretlerle aralıksız devam ediyor. Başkanımız Mesut Üner'in Çatalca'mıza hizmet ziyaretleri kapsamında bu seferki durağı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Çatalca'mızda yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Karşılama sırasındaki samimi ilgi ve alaka için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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