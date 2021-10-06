BAŞKANIMIZ KÖSE: "HER FIRSATTA HEMŞEHRİLERİMİZLE İÇ İÇEYİZ"Hemşehrilerimizle iç içe şehrimizi yöneten Belediye Başkanımız Celal Köse, Belediye Meclis Üyemiz Hasan Yarar'ın kahvaltı davetine icabet ederek, sanayi esnafları ile bir araya geldi. Başkanımız, samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, sanayi esnaflarının talep ve önerilerini dinledi. Her fırsatta esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek, sorunları yerinde çözüme kavuşturan Başkanımız, "Biz şehrimizi belli bir noktadan değil, hemşehrilerimizin yanında yönetiyoruz. Karşılaşılan sorunları çözebileceğimiz en önemli nokta sahadır. Hamdolsun, göreve geldiğimiz günden bu güne bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Belediye Meclis Üyemiz, sanayi esnaflarından Hasan Yarar ağabeyimin kahvaltı davetine icabet ederek, esnaflarımızla bir araya geldik. Değerli esnaf kardeşlerime hoş sohbetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

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