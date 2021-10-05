BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİBelediye Başkanımız Celal Köse istişare toplantılarını İl Genel Meclis Üyeleri'nin katılımıyla sürdürdü.

BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİBelediye Başkanımız Celal Köse istişare toplantılarını İl Genel Meclis Üyeleri'nin katılımıyla sürdürdü. Yapılan toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Köse, "İl Genel Meclis Başkanımız Sayın İskender Nazlı ve İl Genel Meclis Üyelerimizle bir araya gelerek şehrimizde yürüttüğümüz çalışmaları ve projelerimizi anlatarak bilgilendirmelerde bulunduk. İl Genel Meclis Üyelerimizin öneri ve değerlendirmelerini dinleyerek, notlarımızı aldık. Her önerileri bizler için kıymetli olan değerli heyete değerli katkılarından dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Güzel Sözler Caner Erkin Stefan Kuntz Aziz Sancar
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:09:32. #1.11#