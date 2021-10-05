BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKANIMIZ İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİBelediye Başkanımız Celal Köse istişare toplantılarını İl Genel Meclis Üyeleri'nin katılımıyla sürdürdü. Yapılan toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Köse, "İl Genel Meclis Başkanımız Sayın İskender Nazlı ve İl Genel Meclis Üyelerimizle bir araya gelerek şehrimizde yürüttüğümüz çalışmaları ve projelerimizi anlatarak bilgilendirmelerde bulunduk. İl Genel Meclis Üyelerimizin öneri ve değerlendirmelerini dinleyerek, notlarımızı aldık. Her önerileri bizler için kıymetli olan değerli heyete değerli katkılarından dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. " dedi.

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