BAŞKANIMIZ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü personelimizle bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, hizmeti her noktaya yaymak için personelleriyle bir araya gelip, fikir alış verişinde bulunmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü personelimizle samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda işçilere hitaben bir konuşma yapan Başkanımız, "Sizin de azimli ve gayretli çalışmalarınızla 'Daha yaşanabilir Adıyaman' hedefimize emin adımlarla ulaşacağız inşallah. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yaptığınız hizmetlerden doalyı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanımız, konuşmasının sonunda işçilere söz vererek talep ve önerilerini dinledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet