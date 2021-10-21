BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: TÜM BASIN EMEKÇİLERİMİZİN 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN! "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, şunları ifade etti: "Gazetecilerin bağımsız, taraf tutmadan, doğrudan, haklıdan ve halktan yana haber yapmalarının önündeki engellerin kaldırıldığı; meslek etik kurallar içinde demokrasinin ve adaletin hüküm sürdüğü bir ortamda yerelde ve ulusala iyi şeyler yapmaları ve çalışmaları gerekir. Bu kapsamda ilimizde de meslek etik ilkeleri doğrultusunda gazetecilik mesleğini icra eden tüm basın emekçilerimizin 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ kutlu olsun! "

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