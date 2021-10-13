BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA... - Haberler
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BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA...

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BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA...

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ!

KIRŞEHİR (Habermetre) - BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ! Başkanımız Ekicioğlu: Ahi Külliyesi Gelenekli El Sanatları Merkezi'ndeki Hat ve Tezhip Sanatı Kurslarına kayıtlı bulunan 43 kursiyerimizin 27 Eylül'de başlamış oldukları çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda sergilenecek! Kırşehir Belediyesi'nin Ahi Külliyesi Gelenekli El Sanatları Merkezi'ndeki Hat ve Tezhip Sanatı Kursları devam ediyor. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'in Horosan'dan gelen Anadolu Erenlerinin de merkezi olduğunu ve çok eski tarihlerden beri de yüklü bir kültür sanat mirasını üzerinde taşıdığını ifade ederek bu mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çeşitli programlar hazırladıklarını dile getirdi. Başkanımız Ekicioğlu, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bilindiği üzere tarih ve kültür şehri Kırşehir'imiz Anadolu'nun ortasında çok derin ve çok katmanlı bir kültür birikimine sahip. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihsel ve kültürel dokusuna sahip olan sanatsal faaliyetlerin devam ettirilmesi noktasında bir dizi projeyi hayata geçiriyoruz. Çağdaş ve yaşanılır bir şehir oluşturmak için şehirde yaşayan tüm katmanları ve bu katmanlarda bulunan kültürel sosyal dokuyu zenginleştirip gelecek kuşaklarımıza aktarmak da bizim görevlerimiz arasında bulunuyor. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda yapmış olduğumuz aktivitelere Ahşap Boyama, Amigurimi, Çini İşlemeciliği, Filofrafi, Fotoğraf, Geleneksel El Nakışı, Hat ve Tezhip, Hesap işi, İğne Oyası, Kağıt Rölyef, Kaneviçe, Karakalem, Moda Tasarım, Suzeni, Takı Tasarımı, Tel Kırma, Yağlı Boya, Sanatsal Mozaik gibi aktiviteleri canlı tutmak ve geliştirmek anlamında uzman eğitmenlerimiz tarafından çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamdaKırşehir Belediyesi'nin Ahi Külliyesi Gelenekli El Sanatları Merkezi'ndeki Hat ve Tezhip Sanatı Kurslarına kayıtlı bulunan 43 kursiyerimizin 27 Eylül'de başlamış oldukları çalışmaları devam ediyor ve bu ürünler önümüzdeki haftalarda hemşehrilerimizle buluşmak için sergilenecek. "

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Haber: BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: ŞEHRİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA SAHİP OLAN SANATSAL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ NOKTASINDA BİR DİZİ PROJEYİ HAYATA... - Haberler
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